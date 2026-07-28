Gobierno de Saltillo realiza trabajos de pintura y limpieza en la ciudad

Saltillo, Coah.- A fin de conservar en óptimas condiciones la infraestructura de la ciudad, Javier Díaz González instruyó una intensa jornada de trabajos de pintura, rehabilitación, limpieza y mantenimiento a través del programa "Aquí Andamos".

Con el impulso del gobernador Manolo Jiménez, el Gobierno de Saltillo llevó a cabo trabajos de aplicación de pintura en las barreras de contención y sus soportes ubicados sobre el bulevar Fundadores, a la altura del puente vehicular del bulevar Centenario de Torreón.

El alcalde Javier Díaz señaló que estas labores ayudan a mejorar la visibilidad de la infraestructura y a reforzar la seguridad de quienes transitan diariamente por esta vialidad.

De manera simultánea, cuadrillas de "Aquí Andamos" embellecieron el área verde localizada entre el bulevar Francisco Coss y Paseo de la Reforma, a la altura de la calle Magisterio, con la aplicación de pintura en cordones, cunetas y mobiliario urbano, con lo que se contribuye a conservar los espacios públicos para las familias saltillenses.

A través del proyecto de la Brigada Integral, continúan las labores de rehabilitación y mantenimiento en el distribuidor vial El Sarape, donde se realizaron trabajos de aplicación de pintura en carriles viales para reforzar la delimitación de la circulación y ofrecer una movilidad más segura para automovilistas y motociclistas.

Además, este martes se realizaron acciones de limpieza general en el distribuidor vial El Sarape y sobre el bulevar Fundadores a través de la Barredora Mecánica, con lo que se retiró tierra, basura y otros desechos acumulados.

El alcalde Javier Díaz González recordó la herramienta del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con el que se trabaja de la mano con la ciudadanía para atender de manera preventiva y continuar con la mejora de los espacios públicos en la ciudad.