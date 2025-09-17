Inclusión y Solidaridad: Entrega de Aparatos Ortopédicos en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, encabezaron la cuarta entrega del programa "Aparatos Ortopédicos con Amor", en donde afirmaron que todas las acciones de este gobierno están encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población.

Díaz González apuntó que, con el apoyo del gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, y del DIF Coahuila, se reafirma el compromiso de tener una comunidad más justa, solidaria e incluyente.

"Esta entrega de aparatos ortopédicos está encaminada a que unidos y sumando esfuerzos podamos trabajar para ofrecer una mejor calidad de vida, por eso así vamos a seguir de la mano con el gobernador Manolo Jiménez, con la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil", apuntó el Alcalde.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, destacó la importancia de este programa de aparatos ortopédicos el cual se suma a los que brinda este organismo en beneficio de la población más vulnerable del municipio.

"En el DIF Saltillo hemos estado trabajando mucho en una labor conjunta, hacemos las cosas por amor con el único objetivo de ayudarlos a ustedes. En esta ocasión estamos entregando 67 aparatos ortopédicos", comentó López Naranjo.

La Presidenta Honoraria del DIF Municipal, agradeció a las personas e instituciones benefactoras que se suman a los esfuerzos del DIF y que hacen posible llegar a más personas que necesitan alguna ayuda.

El director general del DIF Saltillo, Roberto Cárdenas Zavala, dio a conocer que, considerando estos últimos, ya son 247 aparatos ortopédicos entregados, entre los cuales están: andadores, andaderas con asiento, bastones de uno y cuatro puntos, bastones para invidente, muletas, sillas de ruedas juveniles, silla de ruedas para adulto y silla de ruedas PCA.

En representación de las y los beneficiados, la señora Amada Ibarra Flores, quien recibió una andadera con asiento, agradeció al alcalde Javier Díaz y a Luly López, por estos apoyos y dijo que son muy útiles para su vida diaria.

En el evento también estuvo Herminio Rodríguez Torres, director del Centro de Rehabilitación Infantil (CRIT) Teletón; la directora de programas sociales del DIF Saltillo, Ana Lucía Morales Flores; la coordinadora de personas con discapacidad del mismo organismo, Alejandra Ruíz Esparza, integrantes del Consejo Ciudadano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como las y los beneficiarios.