El alcalde de Saltillo presenta programas y acciones para fortalecer la ciudad

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González presentó ante miembros de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, CIRT, los programas y acciones que se han implementado durante su administración, además de reiterar su compromiso de mantener un canal abierto y transparente con los medios de comunicación.

“El trabajo conjunto entre medios de comunicación y gobierno para informar, orientar y unir a la sociedad es sumamente importante. La CIRT como organismo nacional agrupa y fortalece a la industria de la radio y televisión en México y en Saltillo su apoyo es fundamental para seguir avanzando”, dijo.

Agradeció y reconoció el trabajo del presidente de la CIRT David Aguillón Rosales, así como de las y los representantes de las estaciones de radio y televisión.

Durante su intervención destacó que la prioridad de prioridades es la seguridad, tema que se trabaja de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Ejército, la Guardia Nacional y la Sedena, así como con la ciudadanía para mantener a Saltillo como la capital más segura de México.

“Hemos invertido 86.5 mdp en seguridad. Entregamos patrullas, entre ellas blazer eléctricas, contamos con 123 mil ciudadanos en los grupos de seguridad de WhatsApp e implementamos el ChatBot Comisaría para atender los reportes de la ciudadanía, entre muchas acciones más”, dijo.

Javier Díaz González destacó las intervenciones para mejorar la movilidad; el impulso al Distrito Centro; y el programa de Presupuesto Participativo donde las y los saltillenses decidirán las obras o acciones prioritarias para su colonia.

Mencionó que el programa “Activa tu Parque” ha mejorado distintos espacios públicos como la plaza Mirasierra Spurs, Skate Park Saltillo 2000, la plaza de la colonia Roma, la cancha en la Benito Juárez, y próximamente la cancha de fútbol 11 en la unidad deportiva Carlos R. González.

“Gracias al impulso de mi esposa Luly López en el DIF Saltillo miles de saltillenses se han visto beneficiados con la unidad móvil del programa Amor en Movimiento que brinda atención oftalmológica, auditiva y dental, además de la implementación de los Espacios DIF para brindar atención médica y psicológica”, añadió.

El alcalde de Saltillo informó sobre el programa “Aquí Andamos” para embellecer todos los rincones de la ciudad, así como el de “Colonias al 100” en el que trabajan 14 dependencias de manera simultánea, atendiendo ya La Herradura, Ojo de Agua, Teresitas y Nuevo Teresitas.

Asimismo, presentó el programa “Aquí Vamos” que incluirá 2 rutas troncales gratuitas para la ciudadanía con el que se busca aumentar el uso del transporte público, descongestionar vialidades, así como convertir a Saltillo en referente de innovación social en movilidad urbana.