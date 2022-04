Prohíben venta de leña y carbón

ARTEAGA, COAH. - Al reiterar que la veda de no encender fogatas en las zonas boscosas de Arteaga, el alcalde de dicho municipio, Ramiro Durán, informó que se reforzarán los operativos para evitar que los turistas desacaten dicho decreto que tendrá vigencia durante los próximos tres meses.

Durán señaló que ya se han multado a visitantes de la Sierra de Arteaga, una de ellas con una sanción de 11 mil pesos por haber encendido una fogata para una hacer carne asada, misma que se aplicó por facultad del municipio.

"El lunes comenzamos con exhorto a las tiendas que venden carbón en las comunidades y ejidos para que no lo hagan, pero ellos nos piden que una solución es que anoten quién compró las bolsas y el destino de dónde estarán reunidos, es una medida que estamos analizando para no ser tan restrictivos", comentó Ramiro Durán.

El alcalde de Arteaga recordó que la venta de leña está prohibida, por lo que también se vigila que no se incurra en esta práctica por parte de los pobladores o establecimientos de las diferentes comunidades: "Todo es encaminado a que no ocurran desastres naturales con incendios provocados, sobre todo porque los siguientes tres meses serán los más difíciles en cuestión de sequía y se pretende no continuar dañando a nuestros bosques por los descuidos y mala prevención", finalizó.