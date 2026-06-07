Subsecretaría de Protección Civil advierte sobre lluvias y granizo en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que para este sábado se pronostican lluvias en diversas regiones de Coahuila, acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas intensas de viento.

Con base en el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en distintas zonas de la entidad.

Estas condiciones podrían generar encharcamientos, incremento en los niveles de arroyos y cauces, inundaciones repentinas y deslaves en zonas vulnerables, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Asimismo, se prevén rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, con posibilidad de tolvaneras, caída de árboles, postes, anuncios espectaculares y otras estructuras ligeras.

Ante este pronóstico, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y atender las siguientes recomendaciones:

* Evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.

* Asegurar techos, láminas, lonas y objetos que puedan desprenderse por efecto del viento.

* Retirar de patios, balcones y azoteas objetos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

* No cruzar arroyos, vados, calles inundadas o corrientes de agua.

* Conducir con precaución ante pavimento mojado, reducción de visibilidad y ráfagas de viento.

* Mantenerse alejado de árboles, postes, anuncios espectaculares y estructuras inestables.

* En caso de torbellinos o vientos severos, resguardarse en la planta baja de construcciones sólidas, en habitaciones interiores y lejos de ventanas.

* Tener a la mano lámparas, documentos importantes y teléfonos celulares con suficiente carga, ante posibles interrupciones del servicio eléctrico.

* Debido a las altas temperaturas que continúan registrándose en la entidad, mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas y continuará informando oportunamente sobre cualquier cambio relevante.