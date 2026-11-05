Descartan adelantar ahorro y aguinaldo por el Buen Fin

Las empresas de la Región Centro no adelantarán el pago del ahorro ni del aguinaldo por el Buen Fin, luego de que los trabajadores manifestaran su preferencia por recibir completas estas prestaciones durante diciembre.

Preferencia de los trabajadores por el aguinaldo completo

Mario Dante Galindo Montemayor, representante de la CTM Frontera, informó que se planteó la posibilidad de anticipar parte de estos recursos para dar mayor capacidad de compra a los empleados durante el periodo de ofertas; sin embargo, la propuesta no tuvo respaldo de la base laboral.

Explicó que los trabajadores consideran que dividir sus prestaciones reduce la percepción de su poder adquisitivo, por lo que prefieren recibir el monto íntegro en las fechas habituales.

"Han dicho que cuando se fracciona se siente menos el poder de compra, por lo que piden que se les entreguen sus prestaciones completas en el mes de diciembre", señaló.

Fechas de entrega de prestaciones

El representante sindical indicó que algunas empresas tienen como fecha límite el 15 de diciembre para entregar el ahorro, mientras que el aguinaldo se deposita durante la primera semana del mes, entre el 7 y el 10 de diciembre.

Agregó que no existe algún planteamiento extraordinario de los patrones para modificar estos periodos, por lo que la CTM buscará que se respeten los plazos establecidos y los trabajadores reciban sus prestaciones en las fechas habituales.