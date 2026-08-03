Manolo Jiménez encabeza ranking nacional de aprobación ciudadana

SALTILLO, COAHUILA.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se ubicó entre los mandatarios estatales con mayor aprobación ciudadana del país, al encabezar o figurar entre las primeras posiciones de diversos rankings nacionales publicados entre julio y los primeros días de agosto por las casas encuestadoras Polls.mx, Emotegia, Massive Caller, GobernArte y Consulta Mitofsky.

De acuerdo con el Ranking de Aprobación de Gobernaturas de Polls.mx, correspondiente a julio de 2026, Jiménez Salinas obtuvo el primer lugar nacional con 63.8 por ciento de aprobación, seguido por Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, con 61.5 por ciento, y Teresa Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, con 60.7 por ciento.

Metodología de Aprobación

Según la metodología de Polls.mx, el ranking se construye mediante un modelo bayesiano dinámico que integra resultados de distintas encuestas aplicadas en las 32 entidades del país para generar un indicador nacional de aprobación.

En la Encuesta Nacional sobre el Desempeño de los Gobiernos Estatales, elaborada por Emotegia Investigaciones y Consultoría, Coahuila también ocupó el primer lugar nacional con 69.88 por ciento de aprobación, por encima de San Luis Potosí (69.62 por ciento), Chiapas (68.96 por ciento), Querétaro (67.34 por ciento) y Aguascalientes (66.71 por ciento).

La medición de Emotegia señala además que el Gobierno de Coahuila registra una aprobación promedio de 69.8 por ciento.

Entre otros indicadores, reporta que 63.77 por ciento de las personas atendidas en clínicas u hospitales públicos manifestaron satisfacción con el servicio; 63.09 por ciento considera que la situación de su comunidad ha mejorado y 39.42 por ciento afirmó que su economía familiar presentó avances durante el último año.

Resultados de Encuestas

La más reciente encuesta de Massive Caller también colocó a Manolo Jiménez en el primer lugar nacional en aprobación ciudadana entre los gobernadores. Asimismo, la más reciente publicación del Ranking de Aprobación de Consulta Mitofsky situó a Manolo Jiménez Salinas dentro de los cinco gobernadores mejor evaluados del país.

Los resultados corresponden a mediciones elaboradas por empresas encuestadoras con metodologías independientes y reflejan los niveles de aprobación ciudadana reportados en cada estudio.