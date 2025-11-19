Javier Díaz González entrega recarpeteo en Avenida del Rosal: Saltillo avanza

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de su proyecto de gobierno encaminado a mejorar la calidad de vida de la población, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó el recarpeteo con concreto hidráulico de la Avenida del Rosal, en la colonia Valle de las Flores Popular, con lo que se benefician cientos de familias al sur poniente de la ciudad.

Díaz González compartió con los vecinos de ese sector que gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se realizan obras en todos los sectores de Saltillo y recordó que el pasado martes entregó un proyecto de pavimentación en la colonia La Gloria.

"Así vamos a seguir entregando obras en todos los sectores de la ciudad, son proyectos muy bien pensados, con tiros de precisión para beneficiar a miles de saltillenses", comentó el Presidente Municipal.

¿Qué programas adicionales se implementan en Saltillo?

Javier Díaz agregó que, además de estas obras sociales, en Saltillo también están en marcha importantes programas de beneficio de la población, entre los cuales mencionó el "Activa tu Parque", las cuadrillas de limpieza y embellecimiento "Aquí Andamos", el programa de transporte "Aquí Vamos Gratis", el de asistencia "Amor en Movimiento", que implementó el DIF Municipal, solo por mencionar algunos.

El director de Infraestructura y Obra Pública del municipio, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer que en la Avenida del Rosal se decidió usar concreto hidráulico en el recarpeteo debido a los escurrimientos pluviales que pasan por esa calle.

Nerio Maltos detalló que el recarpeteo se realizó entre las calles Dalia y Violeta, tramo que representa 380 metros lineales, sobre una superficie de 3 mil 420 metros cuadrados, con una inversión de 7.5 millones de pesos.

"Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González así vamos a seguir trabajando para concretar obras que impacten positivamente en la calidad de vida de la población", comentó el Director de Infraestructura y Obra Pública.

¿Cuál fue la reacción de los vecinos?

En representación de quienes habitan ese sector de la ciudad, Mayra Alejandra Reyna Olvera, agradeció a las autoridades por esta obra y dijo que fueron testigos del buen trabajo que se realizó.

"Quienes vivimos y transitamos por esta zona sabemos lo necesario que era rehabilitar esta calle, ya que por aquí pasa mucha gente de estas colonias", comentó Reyna Olvera.

En el evento también estuvieron los regidores, Eduardo Morelos Jiménez y Mario Mata Quintero; el jefe de la oficina de Mejora Coahuila, José Luis Alcalá Narro en representación del coordinador general, Gabriel Elizondo Pérez; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres; así como vecinas y vecinos de ese sector.