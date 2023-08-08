Rechaza PAN nueva escuela

SALTILLO, COAH.- Representantes del Partido Acción Nacional dieron a conocer de manera física los libros de texto gratuitos para el nivel básico que el Gobierno Federal comenzará a distribuir en primarias y secundarias del país bajo el esquema de la Nueva Escuela Mexicana y detallaron algunos de los errores del contenido e ideologías que calificaron como violaciones a la ley.

En rueda de prensa encabezada por Elisa Maldonado, Presidenta del PAN en Coahuila, así como Gerardo Abraham Aguado, la diputada Mayra Valdés González, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Javier Mancilla y Esther Quintana, los panistas rechazaron de manera contundente el contenido del material bibliográfico elaborado por la Secretaría de Educación Pública.

“El Gobierno Federal ha comenzado a distribuir los libros y es ilegal, no se hicieron las convocatorias correspondientes y tampoco se ha capacitado a los docentes en la nueva modalidad, aunado a que contienen material político y de adoctrinamiento para los menores y sexualidad a los niños a temprana edad”, expresó Elisa Maldonado.

Por su parte, Esther Quintana mostró diverso contenido para compartir palabras que, destacó, ni siquiera están aprobadas por la Real Academia de la Lengua española, como en el caso de “todxs”, que utilizó la Secretaría de Educación Pública como lenguaje inclusivo.

La Diputada Mayra Valdés reprobó la hipersexualización con la que se aborda dicho tema y afirmó que se fomentan las relaciones entre menores de edad con hombres de mayor edad; además de cuestionar el apartado en el que se propone a los padres de familia que a la edad de siete años platiquen con sus hijos acerca de su preferencia sexual.

“Son libros que representan un grave retroceso en la educación de los estudiantes y hay una violación al Artículo 3 porque la SEP omitió la opinión y participación de especialistas, docentes, padres de familia y de la sociedad en general para su elaboración; además, se redujo el contenido matemático y de español y no incluyen ciencias ni humanidades”, insistió la Diputada del PAN, Mayra Valdés.