Saltillo implementará programa piloto de sincronización de semáforos

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, dio a conocer que el municipio implementará en las próximas semanas un programa piloto de sincronización de semáforos en la avenida Presidente Cárdenas, con el objetivo de mejorar la fluidez del tránsito vehicular en una de las arterias más transitadas de la capital coahuilense.

“Vamos a iniciar con Presidente Cárdenas, que ustedes saben, tiene un semáforo cada 100 o 150 metros. Queremos meterle una buena sincronización para hacer más ágil el tráfico”, explicó el edil.

El programa, señaló, será monitoreado y evaluado durante su primera etapa para medir resultados y determinar si puede replicarse en otras avenidas principales como Francisco Coss y los bulevares de mayor afluencia.

Además, el alcalde destacó los avances en la renovación y mantenimiento del transporte público, en coordinación con el Instituto de Movilidad. “Ya se entregaron más de 200 unidades a concesionarios como parte del apoyo para rehabilitación y mejora de camiones urbanos. La meta es llegar a 300”, detalló.

Díaz informó que las autoridades municipales continuarán con inspecciones para asegurar que los apoyos otorgados se traduzcan en unidades en mejores condiciones y un servicio más eficiente para los ciudadanos.

Respecto al rediseño de rutas, explicó que ya se trabaja junto al Instituto de Movilidad y los concesionarios para mejorar la cobertura y reducir tiempos de traslado. Ejemplo de ello es la ruta “Aquí Vamos”, que ha registrado un aumento significativo de usuarios.

“En la zona de Teresitas, el servicio ha tenido un incremento de más de 5,600 pasajeros. Eso quiere decir que personas que antes se movían en vehículo particular o taxi ahora optan por el transporte público, que es justo lo que buscamos”, enfatizó el alcalde.