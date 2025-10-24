Sector Restaurantero en Saltillo se Prepara para Posadas y Eventos de Fin de Año

SALTILLO, COAHUILA.- El cierre de año pinta positivo para el sector restaurantero en Saltillo. De acuerdo con Isidoro García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), los establecimientos locales registran ya entre un 85 y 90 por ciento de reservaciones para posadas y eventos de fin de año.

"Desde el Buen Fin empieza la actividad fuerte; muchas personas aprovechan para hacer compras y después visitan algún restaurante. Además, desde ese fin de semana comienzan las posadas, que representan la temporada más alta para el gremio", explicó García.

El dirigente detalló que parte del éxito en las reservaciones se debe a que muchas empresas apartaron sus espacios desde principios de año, mientras que en las últimas semanas otras han buscado lugares de último momento para consentir a sus empleados.

"A pesar de que fue un año complicado, las compañías quieren apapachar a su gente", señaló.

En cuanto a la derrama económica, el presidente de CANIRAC estimó que este año se mantendrá en cifras similares a 2024, cuando se registraron alrededor de 180 millones de pesos derivados del consumo gastronómico.

Asimismo, comentó que varios restaurantes han optado por ofrecer servicios de catering en recintos y empresas, mientras que otras compañías están entregando vales de consumo de hasta mil pesos para que sus colaboradores los canjeen por alimentos o experiencias gastronómicas.

García subrayó que el gremio ha procurado mantener los precios de los platillos para que las empresas no resientan aumentos en sus celebraciones decembrinas. "Queremos que todos puedan celebrar sin que el costo sea una barrera", concluyó.