Unidad y progreso: Pavimentación de calles en Saltillo por alcalde Díaz González

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de la ciudad, Javier Díaz González, entregó las obras de pavimentación de varias calles de la colonia María del Carmen Cavazos, en donde afirmó que Saltillo es una gran ciudad gracias a la labor coordinada entre sociedad, gobierno e iniciativa privada, por lo que hizo un llamado a seguir trabajando en unidad.

Díaz González apuntó que, gracias al apoyo del gobernador, Manolo Jiménez Salinas, Saltillo se mantiene como la capital más segura de México y como la ciudad de mayor formalidad laboral, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI; además de ser la localidad más competitiva, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO.

"Hay que sentirnos orgullosos de la ciudad en la que vivimos y consolidar a Saltillo como una de las mejores ciudades de México. Yo les pido que, bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, sigamos trabajando unidos y generando oportunidades", comentó el alcalde Javier Díaz.

El Presidente Municipal añadió que seguirán los trabajos de bacheo y de repavimentación en todos los sectores de Saltillo con el objetivo de mejorar la movilidad de toda la ciudadanía.

Díaz González puso como ejemplo la repavimentación que se hace en el bulevar Francisco I. Madero, muy cerca de la colonia María del Carmen Cavazos, obra que beneficiará a miles de personas al surponiente de Saltillo.

En lo que respecta a la repavimentación que se entregó, el subdirector de Obra Pública Social del municipio, Héctor Lerma Haro, detalló que los trabajos se realizaron en la calle Margaritas, entre Malta y tope de calle; Clavel, entre Crisantemo a tope de calle; y Crisantemo, entre Margaritas a Buganvilias, en una extensión total de 340 metros lineales.

Lerma Haro agregó que la inversión fue de poco más de 2 millones de pesos y los trabajos consistieron en el corte de la terracería, colocación de la base hidráulica y de la carpeta asfáltica, además de la construcción de cordón cuneta y dentellones.

En representación de las y los vecinos beneficiados con la pavimentación, Esmeralda Rivas Vázquez agradeció al alcalde Javier Díaz González y al gobernador Manolo Jiménez Salinas por atender sus peticiones.

"Quienes vivimos aquí pensábamos que nunca nos iban a pavimentar estas calles y que siempre serían de tierra, pero ahora las cosas son distintas para nosotros y nuestros hijos", comentó Rivas Vázquez.

En el evento también estuvo el diputado local, Álvaro Moreira Valdés; el regidor, Eduardo Morelos Jiménez; la regidora, Amal Esper Serur; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres; titulares de dependencias municipales, así como vecinas y vecinos de esa colonia, entre ellos quienes integran el Comité Pro Obra.