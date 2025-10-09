Gobierno Municipal de Saltillo premiado por Canacintra por su excelencia

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo, que encabeza el alcalde Javier Díaz González, recibió de parte de Canacintra Coahuila Sureste el reconocimiento de "Excelencia Industrial: Buenas Prácticas que Inspiran" por la implementación de la Ventanilla de Construcción Simplificada, VECS.

Este reconocimiento busca visibilizar las buenas prácticas que inspiran a la región y, sobre todo, a quienes las hacen posibles.

A nombre del Alcalde, Haydeé Nayeli Castro Gutiérrez, directora de Desarrollo Urbano en el Municipio, recibió el reconocimiento en el marco de la edición XXVI del evento de Enlaces Productivos e Innovación Tecnológica.

Haydeé Nayeli Castro agradeció el respaldo y apoyo del alcalde Javier Díaz González para impulsar y arrancar la VECS en junio de este año en coordinación con las Direcciones de Protección Civil, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Mejora Regulatoria y Sistemas.

"Este trámite integral concentra en un solo paso los permisos municipales indispensables para iniciar una construcción. Este mecanismo no solo facilita el inicio de proyectos de manera ordenada y segura, sino que también impulsa la economía local al promover la inversión, generar empleos y fomentar la regularización de las construcciones", dijo.

Destacó que gracias a la Ventanilla de Construcción Simplificada, VECS, se acortaron los tiempos de respuesta de 30 a 10 días, una tercera parte de lo que se tardaba anteriormente.

"Estas herramientas no solo están pensadas para quienes desean invertir en la ciudad, sino que también están diseñadas para facilitar los trámites municipales que necesitan las familias saltillenses, acercando los servicios a la gente y haciendo más accesible el desarrollo ordenado de nuestra ciudad", puntualizó.

Acompañaron a la Directora de Desarrollo Urbano, los titulares de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos; de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés; de la Mejora Regulatoria, Ricardo Sánchez Arriaga; de Sistemas, Carlos Perales Aguirre; así como Mary Berino, Paulina Segovia Torres, Gregorio García, José Luis Palomino y Verónica Nájera, integrantes de desarrollo urbano quienes coordinaron la implementación de la VECS.