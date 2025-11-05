Brigadas municipales trabajan en bacheo permanente en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, brigadas municipales trabajan en acciones de bacheo de manera permanente para mantener en óptimas condiciones las vialidades de la ciudad, y ofrecer mayor seguridad vial a saltillenses y visitantes a la capital de Coahuila.

Este miércoles, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública repararon los baches generados por el alto flujo vehicular sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio.

En el tramo que comprende entre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y Los Pastores, el Gobierno de Saltillo eliminó el pavimento dañado, y rellenó y niveló los baches con asfalto caliente, a fin de incrementar la seguridad de las miles de personas que utilizan esta vialidad de la ciudad.

Asimismo, el Ayuntamiento trabajó en la atención de la vialidad lateral del bulevar Jesús Valdés Sánchez, a la altura de la colonia América.

De manera simultánea, cuadrillas del programa "Aquí Andamos" trabajaron en la reparación de la carpeta asfáltica dañada en las distintas calles de la colonia Oceanía Bulevares Ampliación.

En este sector habitacional, las y los vecinos atestiguaron los trabajos sobre las vialidades Tahití y el bulevar Oceanía, con los que se busca mejorar la circulación vehicular, incrementar la seguridad de peatones, motociclistas y automovilistas, además de evitar daños en el patrimonio de la población.

Estas acciones se suman los más de 53 mil baches reparados por parte de la presente administración del alcalde Javier Díaz González, a través del programa "Aquí Andamos".