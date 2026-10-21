STUAC venderá propiedades valuadas en más de 10 millones de pesos

SALTILLO, Coah.- El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila (STUAC) prevé concluir antes de diciembre la venta de varias propiedades valuadas en conjunto en más de 10 millones de pesos, cuyos procesos de adquisición son señalados por la actual dirigencia como irregulares. Los recursos se entregarán a los trabajadores sindicalizados activos que no desempeñen funciones de confianza, informó su secretaria general, Nora Mireia Ramírez Sánchez.

La dirigente detalló que la venta de una vivienda en la colonia Praderas ya se concretó, mientras que otros inmuebles ubicados en Saltillo y Torreón tienen compradores interesados y permanecen en diferentes etapas de negociación.

Explicó que la casa de Praderas, cuyo avalúo inicial era de 800 mil pesos, se vendió finalmente en un millón 200 mil pesos. En tanto, las cabañas del rancho se ofrecen en tres millones de pesos y una propiedad situada en la calle Rafael de Zepeda, en Saltillo, se negocia con un valor estimado de entre tres millones y tres millones 500 mil pesos.

A estas operaciones se suman varios inmuebles en Torreón, cuyo valor conjunto se calcula entre un millón 800 mil y dos millones de pesos.

Ramírez Sánchez señaló que el proceso de venta se había retrasado por dificultades relacionadas con la liberación de títulos de propiedad y escrituras, pero aseguró que esos inconvenientes ya fueron resueltos.

En cuanto al destino de los recursos, indicó que el dinero se distribuirá entre los integrantes activos del sindicato que no ocupen puestos de confianza. Aunque la organización cuenta con alrededor de 4 mil 700 afiliados, precisó que quedarán excluidos funcionarios, directivos y personal académico y administrativo que se encuentre en esa condición.

La secretaria general sostuvo que la enajenación de los bienes fue aprobada por el Congreso sindical, de conformidad con los estatutos de la organización.

Según explicó, las propiedades fueron adquiridas sin autorización de los trabajadores y están relacionadas con adeudos, por lo que la dirigencia considera que el dinero obtenido debe regresar a la base sindical.

Sobre el mecanismo de entrega, adelantó que los pagos se realizarán de manera inmediata una vez cerradas las operaciones de compraventa. Para ello, se utilizarán cheques y se entregará la documentación correspondiente como respaldo de cada pago individual.