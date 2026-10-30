Diócesis de Saltillo presenta campaña Diezmo 2026-2027: apoyo a sacerdotes

SALTILLO, COAH.- La Diócesis de Saltillo presentó la campaña del Diezmo 2026-2027, con la que busca fortalecer la participación de los fieles y recaudar recursos para financiar proyectos pastorales, atender las necesidades de las parroquias y apoyar a sacerdotes.

Bajo el lema "¿Dónde está puesto tu corazón?", la iniciativa arrancará oficialmente el 29 de noviembre, primer domingo de Adviento, y continuará durante 2027, con el cierre previsto entre septiembre y octubre.

Durante la presentación, representantes de la Diócesis informaron que en la campaña anterior se buscaba recaudar 6 millones de pesos, por lo que agradecieron las aportaciones de los católicos e hicieron un llamado a incrementar la participación.

La campaña tiene como referencia el pasaje bíblico de Mateo 6:21, que señala: "Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro". A partir de este mensaje, se promueve la frase "Tu tesoro no es lo que guardas, es lo que das", con la intención de invitar a los creyentes a compartir sus recursos y ayudar al prójimo.

Durante el encuentro, también se destacó que la generosidad no se limita a las aportaciones económicas, sino que se manifiesta en acciones como acompañar a quienes están solos, brindar consuelo a quienes atraviesan momentos difíciles y dedicar tiempo a los demás.

Los recursos recaudados se destinarán a proyectos pastorales diocesanos, actividades de las vicarías e iniciativas de las unidades parroquiales, además de cubrir los gastos administrativos de la campaña.

Asimismo, permitirán apoyar a parroquias que atraviesan dificultades económicas y contribuir a las necesidades de sacerdotes ancianos y enfermos, así como de quienes se encuentran en formación sacerdotal.

Las aportaciones podrán realizarse directamente en las parroquias e iglesias, mediante los sobres destinados al Diezmo o a través de medios digitales. La organización también invitó a los fieles a distribuir sus contribuciones a lo largo de los meses si no pueden realizar un solo pago.

Los representantes de la Diócesis convocaron a las familias y a la comunidad católica a promover la campaña en sus hogares, barrios y círculos sociales, con el propósito de fortalecer la labor pastoral en la región.