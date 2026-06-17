Catedral de Saltillo prepara Santo Cristo Fest 2026 con enfoque en martirio

SALTILLO, Coahuila.- Con una temática enfocada en la reflexión sobre la persecución religiosa, el martirio y la figura de Cristo Rey, la Catedral de Saltillo prepara la edición 2026 del Santo Cristo Fest, informó el párroco Juan Manuel Ledezma.

El sacerdote adelantó que el lema de este año será "Santo Cristo, Tú eres nuestro Rey", en el marco de la conmemoración de los 100 años de los acontecimientos relacionados con la persecución religiosa y el movimiento cristero en México.

Explicó que las meditaciones y actividades pastorales girarán en torno a la experiencia de Jesús frente a la persecución y el martirio, así como al testimonio de quienes vivieron su fe en contextos adversos.

Como parte de las actividades previas al novenario del Santo Cristo, se desarrollará una semana de reflexión que incluirá tres momentos destacados. El primero abordará la teología de la persecución y del martirio desde una perspectiva bíblica, religiosa y teológica.

El segundo encuentro estará dedicado al análisis histórico del movimiento cristero y de la persecución religiosa en México, para lo cual se contará con la participación de un especialista en la materia.

La tercera actividad llevará por nombre "Testigos de Cristo Rey" y reunirá importantes reliquias relacionadas con figuras emblemáticas de la fe católica. Entre ellas se encuentra un relicario conmemorativo del padre Miguel Agustín Pro, sacerdote jesuita cuyo martirio está ampliamente documentado y ocurrió en la Ciudad de México.

También estará presente la reliquia de San José Sánchez del Río, conocido como el Niño de Sahuayo, así como un relicario monumental procedente del Santuario de los Mártires de Guadalajara.

Respecto a la programación cultural del Santo Cristo Fest, Ledezma confirmó que habrá conciertos y otras actividades, aunque indicó que algunos detalles aún se encuentran en proceso de definición. Señaló que la propuesta artística estará alineada con el carácter reflexivo que marcará la edición de este año.

Una vez concluido el novenario, la Catedral ofrecerá recorridos especiales centrados en la riqueza artística y religiosa de sus retablos. Durante estas visitas, los asistentes podrán conocer la historia, simbolismo y características de estos elementos patrimoniales que forman parte del templo.

Además, se desarrollarán otras actividades propias de la vida pastoral y cultural de la Catedral de Saltillo, como parte de la celebración dedicada al Santo Cristo.