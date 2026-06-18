Sierra de Zapalinamé: Saltillo se prepara para reforestar con 5 mil árboles

SALTILLO, Coahuila.- Con el objetivo de fortalecer las áreas naturales y ampliar la cobertura vegetal en la ciudad, la Dirección de Medio Ambiente de Saltillo anunció que durante la próxima temporada de lluvias se plantarán cerca de 5 mil árboles y pinos en la Sierra de Zapalinamé.

El titular de la dependencia, Emmanuel Olache, informó que la estrategia responde a la instrucción del alcalde de aprovechar las épocas más favorables para la reforestación, tanto en la zona urbana como en las partes altas de la sierra. "Ahorita ya vamos a superar los 6 mil árboles en zona urbana y próximamente tendremos una reforestación masiva en la Sierra de Zapalinamé, donde trabajaremos con organizaciones civiles, voluntarios, empresas y universidades", señaló.

El funcionario explicó que las jornadas en la sierra están previstas para iniciar alrededor del 11 de julio, aprovechando las lluvias registradas en la región y el periodo históricamente más favorable para la plantación, que comprende los meses de julio, agosto y parte de septiembre.

Olache detalló que las labores de reforestación urbana han alcanzado diversos puntos de la ciudad, entre ellos los bulevares Venustiano Carranza, Isidro López Zertuche, Antonio Cárdenas, Valdés Sánchez, Eulalio Gutiérrez, Calzada Madero, así como otras vialidades donde continuarán los trabajos, entre ellas Mussa de León, Mirasierra, Moctezuma y el bulevar El Campanario.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a sumarse como voluntaria a las actividades ambientales. Las personas interesadas pueden solicitar información llamando al teléfono 414 49 29, donde recibirán detalles sobre las jornadas de reforestación y otras acciones en favor del medio ambiente.

El director destacó que plantar árboles genera múltiples beneficios ambientales, ya que contribuyen a la producción de oxígeno, absorben contaminantes, ayudan a disminuir las temperaturas y favorecen la creación de microclimas más agradables en las zonas donde se desarrollan.

Además, recordó la importancia de brindar mantenimiento adecuado a los ejemplares recién plantados, incluyendo riego constante durante los primeros seis meses, seguimiento durante el primer año y podas periódicas para garantizar su supervivencia y crecimiento.