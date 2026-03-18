Yesica Sifuentes lanza campaña de mastografías gratuitas en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.– Con el firme compromiso de promover la prevención y el cuidado de la salud de las mujeres, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó el arranque de la campaña "Porque me quiero, me cuido", iniciativa que acerca servicios de mastografías gratuitas a la población femenina del municipio.

Acompañada por autoridades municipales, representantes del sector salud, integrantes del Cabildo, empresarios y miembros de organismos de la sociedad civil, la edil destacó la importancia de trabajar en equipo para brindar este tipo de apoyos que pueden marcar una diferencia real en la vida de muchas familias.

Durante su mensaje, la Presidenta Municipal expresó su agradecimiento a las instituciones, empresas y personas que hicieron posible la instalación de un mastógrafo, el cual estará al servicio de las mujeres de Castaños como parte de esta campaña de prevención. "Quiero expresar a todos ustedes mi más sincero agradecimiento por su generosidad y compromiso al facilitarnos este mastógrafo que hoy está al servicio de nuestras mujeres. Este programa de mastografías gratuitas y seguimiento de consultas no solo ayuda a detectar a tiempo enfermedades, también nos hace conciencia sobre la importancia de cuidar nuestra salud", señaló la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora resaltó que desde el inicio de su administración se ha trabajado de manera coordinada para fortalecer las acciones en materia de salud, reconociendo el esfuerzo, la vocación y el compromiso del personal médico y del equipo de salud municipal. "Este estudio no es solo un procedimiento médico, es una oportunidad de vida, de prevención y de amor propio. Detectar a tiempo puede hacer la diferencia entre la incertidumbre y la tranquilidad, entre el riesgo y la esperanza", expresó.

Se hizo un llamado a todas las mujeres a priorizar su salud y aprovechar estos servicios, destacando que la prevención es el paso más importante para salvar vidas. De igual forma, la Alcaldesa reconoció el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, por impulsar políticas públicas enfocadas en la salud y el bienestar de las mujeres, así como las acciones del DIF en apoyo a quienes han enfrentado esta enfermedad.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso de velar por la salud, el bienestar y la calidad de vida de las mujeres, promoviendo la prevención como una herramienta fundamental para salvar vidas y construir un futuro más saludable para todas.