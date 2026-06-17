Saltillo: Mejoran calles y avenidas bajo el programa Aquí Andamos

Saltillo, Coah. - Con el objetivo de ofrecer vialidades más seguras y en mejores condiciones para saltillenses y visitantes, el alcalde Javier Díaz González intensificó los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de calles y avenidas en distintos sectores de la ciudad, entre ellos las colonias Lomas de Lourdes y Hacienda El Cortijo.

Entre los sectores atendidos por cuadrillas del programa "Aquí Andamos" se encuentran diversas calles del fraccionamiento Hacienda El Cortijo, donde se realizaron labores de rehabilitación para mejorar las condiciones de tránsito y la seguridad de quienes habitan y circulan por esa zona.

"Nuestro compromiso es trabajar todos los días para que las y los saltillenses cuenten con vialidades dignas y seguras, así como para facilitar la movilidad, reducir tiempos de traslado y brindar una mejor calidad de vida para la ciudadanía", destacó Javier Díaz.

El Alcalde resaltó el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para atender vialidades principales, calles de colonias, infraestructura peatonal y espacios públicos en todos los sectores de la ciudad.

Asimismo, brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajaron en diferentes vialidades de la colonia Lomas de Lourdes, principalmente en calles como Paseo de los Castores, Gaviotas y Paseo de las Guacamayas, donde atendieron reportes realizados por las y los vecinos.

De igual manera, se llevaron a cabo acciones de mantenimiento sobre el bulevar Francisco Coss, en el tramo comprendido entre los bulevares Nazario S. Ortiz Garza y Venustiano Carranza, con el objetivo de mejorar la carpeta asfáltica y fortalecer la movilidad en esta importante vialidad de la capital de Coahuila.

El alcalde Javier Díaz reiteró que se reforzarán los trabajos de las cuadrillas municipales en los diferentes sectores, a fin de responder de manera oportuna a las necesidades de la población.

Asimismo, recordó que la ciudadanía puede realizar reportes relacionados con servicios públicos y mantenimiento urbano a través del ChatBot "Saltillo Fácil", disponible en el número 844-160-08-08.