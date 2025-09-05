Inician trabajos de rehabilitación de caminos rurales en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal y maquinaria pesada inició los trabajos de rehabilitación permanente de caminos rurales, sobre todo, en los que se vieron afectados por las recientes lluvias en la localidad.

Este viernes, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural, comenzó las labores en el camino ejidal del ejido Buñuelos, en el tramo que comprende de la carretera a Zacatecas con rumbo a esta comunidad.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, señaló que con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se atienden los distintos caminos ejidales que dan acceso a las 106 localidades rurales de la capital de Coahuila, con el compromiso de elevar la calidad de vida de sus habitantes.

"En este momento, se le da prioridad a los caminos afectados por las lluvias y los escurrimientos, pero serán atendidos todos los caminos en general y de manera permanente para el beneficio de nuestra población en el área rural de Saltillo, sin que exista distancia que lo impida", indicó.

En este punto, en su primera etapa, maquinaria pesada trabaja en la conformación de ancho del camino y sus contracunetas en cada lado para los escurrimientos de agua, para continuar con la instalación de material en los tramos más afectados por las precipitaciones, así como su compactación.

En este sitio, se beneficiarán de manera directa a comunidades como Buñuelos, La India, El Fraile, Notillas, Palmas Altas y Santa Victoria, entre muchas otras.

Estas acciones se llevarán a cabo a través de maquinaria pesada como motoconformadora, retroexcavadora y camiones de volteo.