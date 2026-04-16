Signan convenio ayuntamiento y SEDATU para construir 2 canchas

NUEVA ROSITA, COAH.- Con el propósito de impulsar el deporte y ofrecer espacios dignos para la niñez y juventud, el alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, firmó un convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para la construcción de 2 canchas de fútbol 5 con pasto sintético.

La firma de este acuerdo representa un avance significativo en infraestructura deportiva para el municipio, con una inversión superior a 3.6 millones de pesos, mencionó el edil.

Por su parte, Juan Gerardo Ortiz Carrera, Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano, Territorial y de la Vivienda, informó que, además de las nuevas canchas, se llevará a cabo la rehabilitación de otras áreas deportivas dentro de la misma unidad.

Estas acciones incluyen mejoras en alumbrado, porterías, pintura y pisos, con una inversión aproximada de 500 mil pesos para garantizar instalaciones seguras y funcionales.

El proyecto forma parte de un programa que contempla la construcción de espacios similares en 12 municipios de Coahuila.

En total, se edificarán 25 canchas, de las cuales 22 corresponden a Fútbol Cinco, dos de Fútbol Siete y una de Fútbol Once.

San Juan de Sabinas fue beneficiado con dos canchas de Fútbol Cinco, lo que permitirá ampliar la oferta deportiva para jóvenes y niños.

En la Región Norte se construirán canchas en Ciudad Acuña y Piedras Negras; en la Carbonífera, en Múzquiz y San Juan de Sabinas; construirán además en la Región Centro, en Juárez, Candela y Frontera; y en la Región Sureste, en Saltillo y Arteaga.

También se contemplan obras en San Buenaventura, Cuatro Ciénegas y Torreón, lo que refleja un esfuerzo integral por fortalecer la infraestructura deportiva en todo el estado.

Cada cancha tendrá una inversión que oscila entre 1.5 y 3 millones de pesos, dependiendo de las características de la obra.

Con estas acciones, SEDATU y los municipios buscan fomentar la práctica deportiva, fortalecer la convivencia comunitaria y ofrecer alternativas de sano esparcimiento para la población joven, consolidando así un entorno más saludable y activo en Coahuila.