Rehabilitación de pavimento en Saltillo para mejorar movilidad y seguridad

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de mejorar la movilidad y brindar vialidades más seguras y eficientes, el gobierno que encabeza el alcalde Javier Díaz González reforzó sus acciones de rehabilitación de pavimento en diversos puntos de la ciudad, entre ellos, las calles al interior de la colonia Rodríguez Guayulera y el bulevar Venustiano Carranza.

Con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas del programa "Aquí Andamos" realizan trabajos de reparación y mantenimiento en diversos tramos donde el pavimento presentaba desgaste o daños derivados del alto flujo vehicular.

En la colonia Rodríguez Guayulera se llevan a cabo acciones de rehabilitación en distintas calles del sector, como en las vialidades González Ortega y Francisco Naranjo, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito para las y los vecinos, así como facilitar el acceso de vehículos particulares, transporte público y servicios de emergencia.

De manera paralela, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública realizan trabajos de reparación del pavimento en puntos específicos sobre el bulevar Venustiano Carranza, una de las vialidades más transitadas de la ciudad, a través de maquinaria especializada a base de calor.

"Esta jornada de labores se realiza con el objetivo de optimizar de mejor manera la circulación vehicular, además de brindar mayor seguridad a quienes diariamente utilizan este bulevar que une el sector norte con el Centro de la ciudad y que da la bienvenida a los visitantes provenientes de la entrada norte de la localidad", expresó Díaz González.

De manera simultánea, el Ayuntamiento reparó diversos tramos de asfalto dañado en los fraccionamientos La Herradura, Federico Berrueto Ramón, Lomas del Refugio, entre otros.

El alcalde de Saltillo destacó que estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento y rehabilitación de vialidades que se desarrolla en colonias, barrios, avenidas y bulevares de Saltillo, con el objetivo de contar con una infraestructura urbana en mejores condiciones.

Asimismo, Javier Díaz González recordó el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con el que se puede reportar algún tramo de pavimento dañado al interior de las colonias o avenidas principales de la ciudad.