Gobierno de Coahuila analiza solicitud de ampliación presupuestal del Instituto Electoral

SALTILLO, COAH.- Antonio Gutiérrez, titular de la Secretaria de Finanzas en Coahuila, señaló que el Gobierno del Estado analiza la solicitud de ampliación presupuestal presentada por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), aunque la autorización del recurso dependerá de los ajustes que el propio organismo pueda realizar en su gasto.

El Secretario explicó que el organismo electoral ya presentó ante la Secretaría de Finanzas una petición de recursos adicionales; sin embargo, desde el Gobierno del Estado se les ha exhortado a revisar primero su presupuesto interno para identificar áreas en las que puedan reducir gastos.

Indicó que, al igual que la administración estatal encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha realizado ajustes para optimizar el uso de los recursos públicos, se espera que el órgano electoral también haga un esfuerzo de austeridad antes de recibir apoyo extraordinario. "Se les pidió que revisaran todos los gastos que tienen para ver en qué se pueden ajustar, como lo hemos hecho nosotros como Gobierno del Estado, buscando siempre los ahorros necesarios", señaló.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el funcionario, el monto que inicialmente planteó el organismo electoral era mayor, por lo que se trabajó de manera coordinada para reducir la cifra solicitada. Aun así, el Gobierno estatal continúa solicitando que se realicen más ajustes para disminuir la necesidad de recursos adicionales.

No obstante, reconoció que existe disposición de la administración estatal para respaldar financieramente al instituto en caso de ser necesario, con el objetivo de garantizar que el proceso electoral de 2026 se desarrolle de manera adecuada. "Ellos están haciendo un esfuerzo importante para ver en qué pueden ahorrar y nosotros poder apoyar con ese recurso extraordinario para que las elecciones salgan como deben este año", finalizó.