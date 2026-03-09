Saltillo se enfoca en mejorar la seguridad vial y limpieza en arroyo Los Ojitos

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de mantener espacios públicos más limpios, seguros y saludables, el alcalde Javier Díaz González instruyó acciones integrales de limpieza y eliminación de maleza en un tramo del arroyo Los Ojitos, al norte de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz informó que estas labores forman parte de los trabajos permanentes de mantenimiento y saneamiento de arroyos y cauces naturales de la ciudad, con el propósito de prevenir la acumulación de basura, escombro y vegetación excesiva que pueda generar focos de infección o propiciar la proliferación de fauna nociva en estos lugares.

Acciones de limpieza en el arroyo Los Ojitos

Cuadrillas del programa "Aquí Andamos" realizaron labores de deshierbe, retiro de maleza, recolección de basura y desechos diversos, así como limpieza general del área ubicada entre la avenida La Salle y el bulevar Venustiano Carranza, con el propósito de mejorar las condiciones del entorno y contribuir al bienestar de la comunidad.

"Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, trabajamos todos los días para mantener en buenas condiciones los cauces naturales de nuestra ciudad, a fin de contribuir a mejorar la salud pública, así como ayudar a reducir riesgos de taponamientos o afectaciones en estos espacios", aseguró Díaz González.

El Gobierno de Saltillo hizo un llamado a la ciudadanía a evitar arrojar basura o escombro en arroyos, lotes baldíos y espacios públicos, a fin de mantener una ciudad más limpia y ordenada.

Movilidad vial en Saltillo

Asimismo, el Ayuntamiento refuerza los trabajos para mejorar la movilidad y seguridad vial en la intersección de los bulevares Emilio Arizpe de la Maza y Antonio Cárdenas, a fin de mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses al pasar menos tiempo en el tráfico y más tiempo con su familia.

Entre las acciones que se llevan a cabo en coordinación entre el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) y la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, se registran ajustes en la geometría vial, la redistribución de carriles y mejoras en los radios de giro, lo que permite reducir cuellos de botella y agilizar los tiempos de traslado.

Asimismo, brigadas de "Aquí Andamos" trabajaron en la rehabilitación y aplicación de pintura de la fuente decorativa del área verde ubicada entre el bulevar Francisco Coss y la calle Aguascalientes, junto a la lateral del bulevar Venustiano Carranza.

De manera simultánea, brigadas municipales atendieron las diferentes áreas de la plaza pública, así como la cancha deportiva de la colonia El Álamo, ubicada en el bulevar Francisco I. Madero y calle 21.

El Gobierno Municipal tiene a disposición de la ciudadanía el número del Chat Bot "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con el fin de reportar cualquier servicio público en la localidad.