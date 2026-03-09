Brigadistas vigilan Sierra de Arteaga ante incendios forestales

ARTEAGA, COAHUILA.- Con el objetivo de prevenir y atender incendios forestales, más de 80 brigadistas se mantienen en vigilancia permanente en la Sierra de Arteaga, una de las zonas naturales más importantes del sureste del estado.

Autoridades informaron que en lo que va del año se han registrado 12 incendios en esta región, por lo que se han reforzado las acciones de prevención y respuesta rápida para evitar que el fuego se propague y cause mayores daños al ecosistema.

Acciones de la autoridad

Como parte de los operativos de vigilancia, también se han realizado acciones para sancionar conductas que ponen en riesgo la zona forestal. Hasta el momento, cinco personas han sido detenidas por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con incendios o prácticas que pueden provocarlos.

Asimismo, se reiteró el llamado a la población para evitar arrojar basura o realizar actividades que puedan generar fuego en áreas naturales. Las multas por tirar basura en la zona van desde los 5 mil pesos en adelante, dependiendo de la gravedad de la falta cometida.

Participación ciudadana

Las autoridades destacaron que la participación ciudadana es fundamental para proteger la Sierra de Arteaga, por lo que exhortaron a visitantes y habitantes a mantener limpias las áreas naturales y reportar cualquier conato de incendio a los números de emergencia.