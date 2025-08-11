ChatBot Comisaría Saltillo: Innovación en seguridad ciudadana

SALTILLO, COAHUILA.- En Saltillo, más de 123 mil ciudadanos cuidan a nuestra ciudad, ya sea a través de los grupos ciudadanos de WhatsApp o mediante el ChatBot Comisaría Saltillo, informó el alcalde Javier Díaz González.

El munícipe destacó que mediante el ChatBot de seguridad se han atendido mil 869 reportes ciudadanos en todos los sectores de la ciudad.

Gracias a dicha iniciativa, nuestra capital es la primera ciudad a nivel nacional en contar con una herramienta de este tipo exclusiva para temas de seguridad.

El Presidente Municipal mencionó que el ChatBot de seguridad cuenta con mil 762 usuarios y el mayor número de solicitudes recurrentes han sido para solicitar rondines de vigilancia, debido a vehículos o personas sospechosas y faltas administrativas.

"El ChatBot Comisaría Saltillo vino a fortalecer nuestra Red de Vigilancia Ciudadana, con este asistente digital apoyado por inteligencia artificial, la ciudadanía puede realizar sus reportes guiados desde WhatsApp las 24 horas del día garantizando su privacidad", dijo.

Para acceder al ChatBot Comisaría Saltillo señaló que solo hay que agregar a sus contactos de WhatsApp el número 844-893-09-09.

Al ingresar al menú de servicios deberán seleccionar el tipo de reporte que se desee realizar: incidente vial, violencia o acoso, faltas a la moral, maltrato animal, robos o prevención del delito, incendio o fuga de gas, para después precisar el caso según corresponda.

Se solicitará compartir la ubicación y escribir una breve descripción del reporte; se brindará un folio y enseguida personal de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana se comunicarán con la persona y enviarán una de las unidades para atender el reporte.

El Alcalde recordó que los grupos ciudadanos de WhatsApp continúan funcionando también de manera habitual para atender los reportes, en los que actualmente colaboran casi 122 mil personas distribuidos en 583 grupos.

Gracias a esta estrategia se han atendido reportes oportunos de atención y prevención en beneficio de las familias saltillenses.