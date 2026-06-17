Saltillo recibe a turistas tras la Copa Mundial de Fútbol: Enrique Garza Naranjo

SALTILLO, Coahuila.- La actividad turística en Saltillo comenzó a mostrar un repunte derivado de la celebración de la Copa Mundial de Futbol, con la llegada de visitantes extranjeros y nacionales que, tras asistir a encuentros disputados en Monterrey, han optado por recorrer la capital coahuilense y otros destinos de la región. El director de Fomento Económico de Saltillo, Enrique Garza Naranjo, informó que ya se percibe una derrama económica en diversos sectores vinculados al turismo, particularmente en hoteles, museos, restaurantes y comercios del Centro Histórico. "Definitivamente está empezando a haber una derrama económica en toda el área turística. Estamos muy preparados para eso", señaló el funcionario.

Explicó que la administración municipal ha sostenido reuniones de coordinación con la industria hotelera, la Dirección de Turismo, Cultura, museos y otras dependencias, con el objetivo de garantizar una atención adecuada a los visitantes y mantener condiciones óptimas de seguridad y servicios. Garza Naranjo indicó que el movimiento turístico que actualmente se observa está estrechamente relacionado con el evento futbolístico internacional y posteriormente se verá reforzado por la temporada vacacional de verano. Aunque todavía no existe una estimación oficial sobre el monto de la derrama económica o el número de visitantes que dejará el periodo vacacional, el funcionario afirmó que se espera un comportamiento superior al registrado en años anteriores.

Entre los visitantes detectados recientemente destacan aficionados extranjeros que han llegado a Saltillo tras asistir a partidos en Monterrey. Incluso, durante el pasado Food Fest se observó la presencia de turistas provenientes de Europa. "Muchos extranjeros aficionados se han dado la vuelta a Saltillo. También hemos visto que quienes vinieron a Monterrey para los partidos están aprovechando para recorrer la zona norte del país y visitar Coahuila", comentó. El funcionario destacó que la ciudad cuenta con una amplia oferta turística que incluye museos, el Centro Histórico, actividades culturales, festivales y espacios recreativos, lo que la convierte en una alternativa atractiva para visitantes nacionales e internacionales.

Además de los turistas extranjeros, Saltillo continúa recibiendo visitantes de entidades como Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua, Jalisco y la zona metropolitana de Nuevo León, quienes participan en las actividades organizadas en el marco del verano y de los eventos relacionados con la fiesta futbolística. Las autoridades municipales prevén realizar un balance de resultados una vez concluido el periodo de mayor afluencia turística para cuantificar el impacto económico generado por la llegada de visitantes.