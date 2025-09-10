Programa Colonias al 100: Mejoras integrales en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que gracias al programa Colonias al 100 se han atendido ya 17 colonias para mejorar integralmente la calidad de vida de las y los saltillenses con la intervención de 14 dependencias municipales.

Así lo señaló al concluir los trabajos realizados de manera simultánea en 13 colonias del poniente de Saltillo.

"Con el programa de Colonias al 100 llevamos resultados reales y visibles a las colonias, barrios y ejidos de Saltillo, cumplimos nuestra palabra llevando obras, servicios públicos, limpieza, deporte, salud, cultura y seguridad", refirió el Alcalde en la colonia Ignacio Allende, acompañado por su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo.

Javier Díaz destacó que con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez se trabajó con el programa en las colonias 8 de Enero, Lomas Doradas, Cumbres, Valle de San Antonio, Ampliación Valle de San Antonio, San Francisco, Obrera, Ampliación Obrera, Independencia, Ignacio Allende, Óscar Flores Tapia, Ampliación Óscar Flores Tapia y Cerro del Pueblo.

Previamente se intervinieron las colonias Herradura, Ojo de Agua, Teresitas y Nuevo Teresitas.

César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, señaló que en las 13 colonias del poniente que se intervinieron se llevaron a cabo 52 operativos de seguridad, se visitaron mil 525 domicilios y se atendieron a más de 7 mil personas.

"Las brigadas llevaron a cabo labores de deshierbe y limpieza en 22 mil 970 metros lineales, deshierbe en 18 mil 500 metros cuadrados, barrido y papeleo en 11 mil 216 metros lineales, se taparon 51 baches y se aplicó pintura en 8 mil 300 metros lineales de calles y vialidades", dijo.

Además, se brindaron servicios médicos, talleres, brigadas del DIF, actividades culturales y deportivas, y rehabilitación de luminarias, espacios deportivos y parques.

En la colonia Ignacio Allende, en el cierre del programa Colonias al 100, se llevó a cabo además una Macrobrigada en coordinación con MEJORA Coahuila, en la que se ofrecieron servicios estatales y municipales destinados a mejorar la economía familiar.

Se contó también con la unidad móvil de Amor en Movimiento que impulsa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, con servicios gratuitos dentales, de optometría y entrega de aparatos auditivos.

En representación de los vecinos, Yahaira Lizeth Luna Martínez agradeció por las acciones realizadas y citó también que los beneficios de transformación ofrecen una imagen distinta en las 13 colonias del poniente.

Durante el evento se contó con la presencia de Yajaira Briones Aguilar, regidora presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano; Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana; y Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, además de regidores, directores, funcionarios municipales, así como vecinas y vecinos de estos sectores de la ciudad.