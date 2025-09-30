Presentan en Saltillo el sistema de transporte gratuito 'Aquí Vamos Gratis'

SALTILLO, Coahuila.- Con el banderazo oficial a 35 unidades de cama baja, el Gobierno Municipal presentó el nuevo sistema de transporte "Aquí Vamos Gratis", que comenzará a operar este martes 1 de octubre en dos rutas troncales que atravesarán la ciudad.

Víctor de la Rosa, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), destacó que este proyecto representa el resultado de meses de planeación y será un parteaguas en la movilidad de la capital coahuilense.

"Es un programa que literalmente cruzará la ciudad en forma de cruz, de norte a sur y de oriente a poniente", puntualizó.

Las unidades están equipadas con aireación individual en los asientos, internet gratuito, espacios para personas con discapacidad y mayor comodidad para los pasajeros.

El alcalde Javier Díaz subrayó que el objetivo es reducir la carga vehicular, mejorar la movilidad y ofrecer un transporte eficiente y accesible para todos.

El acceso será completamente gratuito para quienes cuenten con su tarjeta de transporte. Actualmente, más de 20 mil ciudadanos ya están credencializados en los módulos activos. El gobernador Manolo Jiménez recalcó que se trata de un programa social único en el mundo, pues no solo moderniza el transporte, sino que también apoya directamente la economía familiar.

Las rutas definidas conectarán puntos estratégicos de Saltillo: la oriente-poniente irá del bulevar Fundadores a la colonia Valencia; mientras que la sur-norte enlazará Santa Elena con Los Campanares. En sentido inverso, los trayectos cubrirán desde La Rioja hasta el bulevar Centenario y desde el Biblioparque Norte hasta Santa Elena.