Coahuila: 51 casos de rickettsia y 37 defunciones en 2023

SALTILLO, COAH.- Coahuila acumula 51 casos confirmados de rickettsia y 37 defunciones en lo que va del año, cifra que representa una letalidad superior al 70 por ciento, informó Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud en el estado.

El funcionario señaló que Torreón concentra actualmente el mayor número de casos, por lo que las autoridades sanitarias han reforzado las medidas para mejorar la detección y atención oportuna de la enfermedad.

Acciones de la autoridad

Como parte de estas acciones, la Secretaría de Salud intensificó la capacitación dirigida a médicos del sector público y privado en distintos municipios de la entidad.

Aguirre Vázquez explicó que uno de los principales desafíos para atender la rickettsia es que sus síntomas pueden confundirse con los de otros padecimientos. Esta situación puede retrasar la identificación de la enfermedad y provocar que los pacientes lleguen a los hospitales en condiciones graves.

Para fortalecer la preparación del personal médico, un epidemiólogo procedente de la Ciudad de México participa en las jornadas que se desarrollan en Coahuila.

Tan solo la semana pasada, alrededor de 300 médicos de Torreón participaron en estas actividades. Las capacitaciones también se llevaron a cabo en Monclova y Piedras Negras, y continuarán en otros municipios.

Detalles confirmados

El secretario de Salud informó además que se mantienen las acciones sanitarias en colonias de Monclova donde previamente se había advertido sobre la presencia de garrapatas. A través de las jurisdicciones sanitarias correspondientes se realizan labores de fumigación, desparasitación y vacunación de perros para reducir los riesgos asociados con estos parásitos.

En Torreón también se desarrollaron durante la semana pasada jornadas para desparasitar y vacunar a perros y gatos, como parte de las medidas preventivas implementadas por las autoridades.

Aguirre Vázquez exhortó a los propietarios de mascotas a llevarlas periódicamente al veterinario, mantenerlas desparasitadas y vacunadas, además de reforzar las condiciones de higiene dentro de los hogares.

Advirtió que las garrapatas representan un riesgo debido a que pueden pasar de las mascotas a las personas, con especial preocupación por el contacto que mantienen con niños.

Impacto en la comunidad

El funcionario agregó que los trabajos de fumigación y vigilancia se han fortalecido en las zonas identificadas, no solamente para prevenir la presencia de garrapatas relacionadas con la rickettsia, sino también para atender otros riesgos sanitarios, como el mosquito transmisor del dengue.