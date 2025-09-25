Detenido en Saltillo por intento de robo en sucursal bancaria

SALTILLO, COAHUILA.- Durante la madrugada de este jueves, un hombre fue detenido dentro de la sucursal HSBC Lourdes, ubicada sobre el bulevar Antonio Cárdenas, después de ingresar por un boquete en la parte trasera del inmueble con la intención de robar.

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la alerta se recibió gracias a los grupos de seguridad de WhatsApp que mantienen comunicación con las sucursales bancarias.

El personal de la institución reportó la activación de la alarma y compartió las características del sospechoso detectadas en las cámaras de videovigilancia.

Policías municipales acudieron de inmediato y al rodear el lugar escucharon ruidos en el interior. Tras confirmar el acceso forzado, entraron al banco en coordinación con personal de la sucursal, donde encontraron al individuo todavía dentro.

El detenido fue identificado como José Gilberto "N", originario de Frontera, Coahuila, quien ya había reunido varias bolsas de monedas selladas de distintas denominaciones. Fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Además de los daños ocasionados al edificio, la Comisaría informó que mantiene coordinación permanente con instituciones bancarias para prevenir delitos de este tipo en la ciudad.