Vecinos de Saltillo se benefician con programa 'Colonias al 100' liderado por Javier Díaz González

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González arrancó el programa "Colonias al 100" en Lomas de Lourdes, al sur de la ciudad, en el que las y los vecinos verán el trabajo integral de 14 dependencias municipales en temas como seguridad, salud, embellecimiento, cultura, deporte y fortalecimiento del tejido social, entre otros.

"Escuchamos a las y los vecinos, atendemos sus denuncias y fortalecemos su organización comunitaria. Este gobierno trabaja en equipo, con hechos y resultados tangibles, vamos a darle con todo por amor a Saltillo para dejar al 100 a Lomas de Lourdes", dijo.

Javier Díaz mencionó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en lo que va de su administración con este programa se han atendido ya las colonias Herradura, Ojo de Agua, Teresitas, Nuevo Teresitas, 8 de Enero, Loma Dorada, Cumbres, Valle de San Antonio, Ampliación Valle de San Antonio, San Francisco, Obrera, Ampliación Obrera, Independencia, Ignacio Allende, Óscar Flores Tapia, Ampliación Óscar Flores Tapia y Cerro del Pueblo.

"Este es un esfuerzo sin precedentes en Saltillo para mejorar integralmente la calidad de vida en nuestras colonias. No solo resolvemos problemas, dejamos cada colonia al 100 por ciento, con un entorno digno y seguro para sus familias", destacó el Alcalde.

Edgar Omar Puente Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, señaló que durante 10 semanas se realizarán acciones como limpieza y mantenimiento de parques y arroyos; bacheo y pintura en calles; así como instalación y reparación de luminarias y señalética.

"Además de actividades de seguridad y prevención; atención integral de salud, con vacunaciones y consultas médicas; actividades deportivas y talleres culturales; acercamiento ciudadano con jueces cívicos; así como diferentes acciones deportivas y culturales", dijo.

Álvaro Moreira Valdés, diputado local, señaló que gracias a las acciones de "Colonias al 100" permite atender de forma inmediata las necesidades de nuestra gente.

"Este programa de "Colonias al 100" no solo representa una estrategia de mejora urbana, sino también una oportunidad para impulsar la participación ciudadana, ya que permite a los vecinos expresar sus necesidades prioritarias y poder colaborar en la conservación de cada sector de Saltillo, creando entornos más seguros, limpios y funcionales", apuntó.

A nombre de las y los beneficiarios de la colonia Lomas de Lourdes, Adela Hernández Gaytán, agradeció al alcalde Javier Díaz por cumplir su palabra, y al gobernador por respaldar siempre a Saltillo.

"Aquí en Lomas de Lourdes nos sentimos muy contentos porque vemos que nuestras peticiones se escucharon. Alcalde usted anda en todas las colonias y le agradecemos por atender nuestra colonia y a toda la ciudad", señaló.

Durante el arranque de Colonias al 100 se contó con la presencia del diputado local Álvaro Moreira Valdés; Yajaira Briones Aguilar, regidora presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano; Miguel Ángel Garza Félix, Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana; Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto de Cultura Física y Deporte; César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; así como vecinas y vecinos del sector.