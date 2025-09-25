Programa Fiesta Segura en Saltillo busca espacios nocturnos más seguros

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte del programa "Fiesta Segura", el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de la Juventud, se continúa capacitando a personal de bares, antros y espacios de vida nocturna para que sean espacios seguros para las y los jóvenes.

Con el apoyo y respaldo del alcalde Javier Díaz González y del gobernador Manolo Jiménez Salinas, recientemente se llevó a cabo una capacitación en un bar ubicado al norte de la ciudad.

Abraham Ramírez Espinoza, titular del Instituto Municipal de la Juventud, mencionó que se busca que estos sitios sean lugares más seguros y responsables, sin perder el ambiente de diversión.

"Con el apoyo de la Coordinación Estatal de Prevención de Lesiones de la Cruz Roja capacitamos a empleados y consumidores sobre el consumo responsable de bebidas embriagantes", dijo.

Durante la capacitación se proyectaron mensajes de concientización en pantallas y señalética sobre la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, se abordó la implementación del protocolo "Me das una violeta" en materia de género, para garantizar que las mujeres se sientan seguras en los espacios nocturnos.

Durante la capacitación del programa "Fiesta Segura" se entregaron además preservativos para fomentar una sexualidad responsable.

Abraham Ramírez Espinoza recordó que este programa nació de foros ciudadanos y mesas de trabajo que el Instituto llevó a cabo con jóvenes y colectivos sociales, donde se identificó la necesidad de proteger la seguridad y el bienestar sin quitarle el sentido de convivencia y diversión a la noche saltillense.