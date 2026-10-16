Usuarios de la Alberca Olímpica Saltillo reportan robos en vehículos

SALTILLO, Coah. - Usuarios de la Alberca Olímpica de Saltillo alertaron sobre presuntos robos en vehículos estacionados frente al recinto deportivo, ubicado sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, y solicitaron a las autoridades reforzar la vigilancia en el sector.

Entre los casos reportados se encuentra la sustracción de la batería de un automóvil mientras su propietario se encontraba en una clase de natación. Otros usuarios aseguran haber sido víctimas de hechos similares en la misma zona.

De acuerdo con testimonios compartidos en grupos de WhatsApp, los usuarios han reportado estos incidentes y solicitado la intervención de la policía; sin embargo, afirman que no han obtenido respuesta.

Ante esta situación, pidieron incrementar los rondines policiales en los alrededores de las instalaciones deportivas, mejorar la iluminación y revisar las cámaras de seguridad instaladas en el área para determinar si pueden ayudar a identificar a los presuntos responsables.

Asimismo, consideraron necesario que el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC) o la administración de la Alberca Olímpica gestionen apoyo ante el municipio de Saltillo para atender los reportes y prevenir nuevos incidentes.

Hasta el momento, no se cuenta con una cifra confirmada de personas afectadas ni con información oficial sobre denuncias relacionadas con estos hechos.

Los usuarios insistieron en la necesidad de reforzar la vigilancia en los alrededores del recinto para brindar mayor seguridad a quienes acuden a practicar actividades deportivas.