Ocupación hotelera casi al 100% en Coahuila por el Rodeo

SALTILLO, COAH.- El Rodeo de Coahuila congregó a cerca de 125 mil personas durante el fin de semana y dejó una derrama económica superior a los 100 millones de pesos, además de alcanzar una ocupación hotelera cercana al 100 por ciento, informó Diego Rodríguez, subsecretario del Gobierno estatal.

El funcionario destacó que la celebración atrajo público de diferentes estados del país y del extranjero, lo que contribuyó a proyectar a Coahuila como un destino turístico con presencia internacional.

Entre los asistentes mencionó a representantes consulares de Estados Unidos, Francia y Canadá, así como visitantes procedentes de España, quienes participaron en las actividades programadas.

Rodríguez atribuyó estos resultados a la estrategia del gobernador Manolo Jiménez Salinas para promover el crecimiento económico y turístico de la entidad. También resaltó la asistencia de familias y niños como uno de los aspectos relevantes de la celebración.

Ante los cuestionamientos que generó el evento, señaló que las críticas son parte de la discusión pública; sin embargo, consideró que la afluencia de visitantes y los resultados económicos permiten dimensionar su impacto turístico.

El subsecretario también subrayó que las condiciones de seguridad son determinantes para atraer turismo. En este sentido, destacó el trabajo coordinado del Gobierno estatal con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y las corporaciones policiales de los ámbitos estatal y municipal.

En otro tema, Rodríguez resaltó la construcción del nuevo recinto ferial y de una arena en la región sureste de Coahuila, proyectos que, afirmó, forman parte del compromiso del gobernador para ampliar la infraestructura destinada a espectáculos y encuentros de gran formato.

Indicó que las dimensiones y la calidad de las instalaciones llamaron la atención de los asistentes al Rodeo, y consideró que estos espacios permitirán diversificar las opciones de entretenimiento para los habitantes de la región.

Añadió que contar con recintos de este tipo facilitará la realización de espectáculos en Coahuila y reducirá la necesidad de que el público viaje hasta Monterrey para acudir a determinados eventos.

Finalmente, destacó las condiciones de limpieza y conservación de las instalaciones durante el desarrollo del Rodeo, al considerarlas factores que favorecieron la experiencia de los asistentes.