Estudiantes de Preparatoria Abierta en Coahuila carecen de certificados

SALTILLO, COAH.- El retraso en la entrega de certificados de Preparatoria Abierta mantiene a estudiantes sin documentos para acreditar sus estudios, situación que, de acuerdo con Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP), les dificulta continuar una licenciatura o acceder a oportunidades laborales.

Silva Rosales afirmó que el problema lleva años y señaló que los afectados son principalmente personas que trabajan y buscan superarse mediante sus estudios, así como jóvenes de escasos recursos.

"Las escuelas preparatorias abiertas tienen años sin que les entreguen los certificados. Entonces, los jóvenes estudiaron, pero no tienen ningún documento. Entonces, no pueden ir más adelante, o sea, a las escuelas de licenciatura o a trabajar", declaró.

El dirigente estimó que entre 8 mil y 10 mil alumnos cursan la Preparatoria Abierta y cuestionó que quienes buscan continuar con su formación enfrenten obstáculos administrativos.

La Secretaría de Educación de Coahuila establece en su información oficial que los estudios de Preparatoria Abierta tienen validez en todo el país y que el certificado de terminación de estudios es válido a nivel nacional.

También señala que, una vez solicitado, el documento tiene un plazo de emisión de hasta 15 días hábiles en Saltillo y de un mes cuando se tramita desde alguna región del estado.

Silva Rosales, sin embargo, sostuvo que existen estudiantes que llevan años sin recibir sus certificados y responsabilizó de estas dificultades a instancias del Gobierno de México.

"Todo esto le echan la culpa a México, pero yo les he solicitado que me apoyen con una audiencia en México con la doctora Tania, que es la subsecretaria de Educación Media y Superior, que es en donde están estos problemas y no hacen nada", manifestó.

Además, señaló que existen dificultades para obtener títulos y cédulas profesionales una vez concluidos los estudios de licenciatura.

El presidente de la ANIEP también planteó cuestionamientos sobre los consejos técnicos escolares y la suspensión de clases los viernes para realizar estas reuniones. Consideró que las actividades podrían desarrollarse fuera del horario escolar para evitar afectar a los alumnos.

"¿Por qué echar a la calle a los alumnos mes con mes para juntarse y más bien hacer grilla en lugar de prepararse?", cuestionó.

Otro de sus señalamientos se relacionó con la falta de homogeneidad en el desarrollo de los contenidos entre planteles con características distintas.

Explicó que una escuela ubicada en la periferia tiene condiciones diferentes a las de un colegio bilingüe, donde parte de la enseñanza se desarrolla en inglés, por lo que cuestionó que ambos tipos de instituciones sean incorporados a las mismas dinámicas.

"Una escuelita de la periferia no va a poder desarrollar, no desarrolla lo mismo que un colegio bilingüe. Un colegio bilingüe tiene que preparar en inglés", expresó.

Silva Rosales añadió que los materiales utilizados para los consejos técnicos contemplan actividades para distintos niveles educativos y cuestionó que se apliquen de manera general en jardines de niños, primarias y secundarias.