Tuilzie Ibarra reporta agresión a perrita Luna en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Una perrita llamada Luna resultó gravemente lesionada luego de que presuntamente fuera atacada por un hombre que, además de herirla con un objeto punzocortante, le provocó varias costillas fracturadas. El caso fue atendido por la Coordinación de Protección Animal de Frontera en conjunto con la asociación Rescatando Patitas.

La coordinadora de Protección Animal, Tuilzie Ibarra Vázquez, informó que los hechos ocurrieron hace algunos días en la colonia Luis Donaldo Colosio, cuando un hombre, presuntamente en estado de ebriedad, agredió a la perrita.

De acuerdo con la funcionaria, el sujeto le provocó una herida en la nariz con un objeto punzocortante y posteriormente la aventó, lo que derivó en la fractura de varias costillas.

Ante la gravedad del caso, la asociación Rescatando Patitas y la propia coordinación municipal intervinieron para brindarle atención a la mascota y ponerla bajo resguardo mientras recibe tratamiento.

Días después del incidente, el presunto responsable acudió a las oficinas de Protección Animal para reconocer su error y acordar la reparación del daño.

"Pagará todos los gastos generados por la atención del animal. Si se trata de un acto de crueldad, son sanciones que pueden ameritar una denuncia por maltrato animal ante el Ministerio Público, y serán las autoridades quienes determinen el castigo correspondiente", señaló Ibarra Vázquez.

La funcionaria recordó que en casos anteriores, como el de un perro llamado "Pinto", el proceso legal estuvo cerca de llegar a juicio, por lo que reiteró que existen leyes que protegen a los animales y que las autoridades continuarán aplicándolas.

Actualmente, Luna permanece bajo el resguardo de la asociación Rescatando Patitas, donde recibe cuidados médicos. Una vez que se recupere, será puesta en adopción para que pueda integrarse a una familia que le brinde el cuidado y cariño que necesita.