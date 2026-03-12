Falta de frío en Saltillo propicia riesgos de salud

SALTILLO, COAHUILA.- La falta de frío durante la temporada invernal que está por concluir podría traer consecuencias en materia de salud pública en Saltillo. Autoridades municipales anticipan que las condiciones climáticas registradas este año podrían propiciar un aumento en los casos de dengue y rickettsia en los meses siguientes.

El director de Salud Pública del municipio, Roberto Cárdenas Zavala, explicó que las bajas temperaturas suelen actuar como un factor que reduce o retrasa la reproducción de los vectores responsables de transmitir estas enfermedades.

¿Qué declararon las autoridades sobre el clima?

Sin embargo, durante el invierno actual se presentaron pocos frentes fríos con temperaturas bajo cero, lo que limitó ese efecto natural de control.

El funcionario señaló que, aunque el frío no elimina completamente la presencia de mosquitos y garrapatas, sí contribuye a disminuir significativamente su reproducción.

Ante la ausencia de estas condiciones climáticas, es posible que las plagas aparezcan antes de lo habitual y con mayor presencia.

Acciones de la autoridad

Frente a este escenario, el municipio ya trabaja en acciones preventivas para disminuir riesgos. Entre ellas se encuentran campañas de información, fumigaciones programadas y brigadas de atención en distintos sectores de la ciudad.

Cárdenas Zavala subrayó que la participación ciudadana será clave para evitar la propagación de estos padecimientos. En el caso de la rickettsia, recomendó mantener a las mascotas limpias, vacunadas y libres de garrapatas, además de aprovechar los servicios que ofrecen las brigadas municipales para el control de estos parásitos.

Para prevenir el dengue, el llamado a la población es eliminar objetos o recipientes que puedan acumular agua, ya que estos se convierten en sitios ideales para la reproducción del mosquito transmisor.

Las acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Salud del estado a través de la Jurisdicción Sanitaria número 8, además de jornadas comunitarias que incluirán pláticas informativas y la entrega de insumos para el cuidado de mascotas y la limpieza de los hogares.