Saltillo avanza en la creación del bulevar Rodeo Saltillo

SALTILLO, Coahuila.- Saltillo avanza en la transformación de una de sus principales vialidades con la creación del bulevar Rodeo Saltillo, proyecto que sustituye al antiguo tramo conocido como Centenario de Torreón y que forma parte de una estrategia para mejorar la conectividad urbana y fortalecer la capacidad de la ciudad para albergar eventos de gran afluencia.

Durante un recorrido de supervisión, el alcalde Javier Díaz González reconoció que los trabajos podrían ocasionar inconvenientes temporales para automovilistas y vecinos de la zona; sin embargo, aseguró que las obras traerán beneficios permanentes en materia de movilidad y desarrollo.

El cambio de denominación, aprobado recientemente por el Cabildo, abarca el segmento comprendido entre los bulevares Fundadores y Valdés Sánchez, área que será integrada al proyecto de modernización vinculado con Expo Coahuila y el Rodeo Saltillo. Entre las acciones contempladas destacan la ampliación de carriles de circulación, la construcción de una explanada para agilizar el acceso y desalojo de visitantes, así como la habilitación de nuevos espacios de estacionamiento. Además, se prevé la implementación de alternativas de transporte que faciliten la conexión con distintos puntos cercanos al complejo.

De acuerdo con el alcalde, estas mejoras permitirán que el recinto cuente con condiciones más eficientes para recibir exposiciones, convenciones, conciertos, competencias deportivas y actividades culturales, incrementando la capacidad de atención para eventos de gran formato. Díaz González señaló que la ciudad ya se prepara para recibir el Fut Fest, cuya inauguración está programada para el 11 de junio en el recinto ferial. El encuentro incluirá una amplia agenda de actividades gastronómicas, culturales y recreativas, además de espectáculos musicales dirigidos a públicos de todas las edades.

Finalmente, subrayó que la coordinación entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado ha sido fundamental para impulsar proyectos que mejoren la infraestructura urbana y generen nuevas oportunidades económicas. Añadió que la inversión en movilidad y equipamiento permitirá fortalecer la competitividad de la ciudad y atraer un mayor número de visitantes en los próximos años.