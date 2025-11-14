Saltillo refuerza su programa de bacheo en calles de la ciudad

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno de Saltillo fortalece su programa permanente de bacheo en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad, proteger los vehículos y brindar mayor seguridad a las familias saltillenses.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública realizaron acciones de bacheo en calles de la colonia San Pedro de los Pinos, al oriente de la ciudad.

¿Qué acciones se están realizando en Saltillo?

En este sector, personal perteneciente al programa "Aquí Andamos" repararon los baches existentes por el alto flujo vehicular en las calles 5 y 24, así como sobre la vialidad 8, además de la 22, en beneficio de las y los vecinos de este sector.

Estas labores del Gobierno Municipal, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, permiten incrementar la seguridad vial, ya que los baches representan riesgos para peatones y conductores al provocar maniobras bruscas, derrapes o posibles accidentes. Al atenderlos oportunamente, se garantiza un tránsito más seguro y ordenado.

De manera paralela, cuadrillas de "Aquí Andamos" repararon diferentes puntos dañados de la carpeta asfáltica en la colonia Nueva Tlaxcala, con el objetivo de prolongar la vida útil de las vialidades, evitando que el daño avance y genere afectaciones mayores al pavimento.

En este sector, el Ayuntamiento reparó los baches en la calle Pedro Díaz, en el tramo entre las vialidades Pedro Gentil y Tropa del Norte.

¿Cuál es el impacto de estas reparaciones?

El Gobierno de Saltillo informó que, con vialidades en mejores condiciones, la ciudad mejora su movilidad, reduce tiempos de traslado y evita congestionamientos viales; además de aportar una mejor imagen urbana, con orden y mantenimiento de la infraestructura pública.

Además, el Ayuntamiento trabajó en la reparación del asfalto dañado sobre la calle Ignacio López Rayón, entre las calles Pedro Agüero y Presidente Cárdenas, en el Distrito Centro de Saltillo.

El Chat Bot oficial "Saltillo Fácil" se encuentra disponible a fin de que la población pueda realizar sus reportes de algún servicio público, o baches existentes en vialidades de la ciudad.