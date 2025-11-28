Cámaras de seguridad en Saltillo logran detenciones inmediatas: Comisionado

SALTILLO, COAHUILA.- El Comisionado Miguel Ángel Garza Félix señaló que las nuevas cámaras de seguridad instaladas en el centro de Saltillo han dado resultados inmediatos. "Han sido muy productivas", afirmó, al destacar que gracias a ellas se han logrado detenciones relacionadas con intentos de robo a comercios, asaltos en vía pública y actos de graffiti.

Aunque no proporcionó un número preciso, aseguró que los datos pueden ser presentados y que forman parte de los informes periódicos que revisa la mesa de seguridad municipal.

¿Qué medidas se están tomando para mejorar la seguridad?

Garza Félix detalló que la corporación ha elaborado mapas de calor para identificar los puntos con mayor incidencia delictiva. Esa información se usa para reforzar operativos durante los fines de semana en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía General, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina.

¿Cuál es la situación de los robos en Saltillo?

El Comisionado confirmó que los robos de vehículos presentan una disminución importante y que la tendencia también es a la baja en motocicletas. Sin embargo, advirtió que el aumento de motos en la ciudad exige más atención y cuidados por parte de la ciudadanía.

Reveló que se han retirado alrededor de 1,200 motocicletas debido a irregularidades, principalmente la falta de documentos básicos como placas, tarjeta de circulación o licencia. "Cuando no portan ningún documento es cuando se retira la motocicleta", explicó.