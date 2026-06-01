Saltillo capacita a elementos para el Agrupamiento Infancia Segura

Saltillo, Coah.- Este viernes inició la capacitación para las y los elementos que conformarán el nuevo Agrupamiento Infancia Segura de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

El Agrupamiento Infancia Segura tendrá como objetivo reforzar la atención y protección de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo, mediante acciones preventivas y atención especializada.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, reiteró ante las y los elementos la importancia de este proyecto.

Si bien actualmente se brinda atención a menores a través de la UNIF, el Agrupamiento Infancia Segura llegará a redoblar esfuerzos mediante una atención especializada. Asimismo, trabajará de manera coordinada con otras áreas municipales y estatales.

"Ustedes han dado un paso importante al mostrar interés y capacitarse en este tema. Por ello, las y los invito a mantener la dedicación y la constancia para brindar la mejor atención posible y contribuir a generar entornos seguros para nuestras niñas y niños", agregó Garza Félix.

La capacitación tendrá una duración de dos semanas y contempla temas como derechos humanos, prevención de la violencia, atención con perspectiva de infancia y protocolos de actuación para primeros respondientes.

En esta formación participan instituciones como PRONNIF, la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, fortaleciendo el trabajo coordinado para brindar atención y canalización adecuada a menores en situación de vulnerabilidad.

Con estas acciones, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana reafirma su compromiso de trabajar de manera permanente a través de sus áreas especializadas para mantener a Saltillo como una ciudad segura.

En caso de alguna emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a la Unidad de Integración Familiar, UNIF, al teléfono 844 410 4003; al sistema de emergencias 911; a la Policía Municipal, al 844-414-1114; al ChatBot de la Comisaría, al 844-893-0909; o a través de los grupos ciudadanos de seguridad en WhatsApp.