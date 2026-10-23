Javier Díaz González inaugura el Festival Ánimas del Desierto 2026 en Saltillo

Saltillo, Coah. - El alcalde Javier Díaz González, acompañado por su esposa Luly López Naranjo y cientos de saltillenses, inauguró el Festival Ánimas del Desierto 2026, un espacio de encuentro que celebra las raíces y mantiene vivas las tradiciones del Día de Muertos.

"El festival contará con espacios emblemáticos para honrar nuestras tradiciones y recordar a quienes nos antecedieron, además de actividades artísticas y culturales para que las familias disfruten", dijo.

El alcalde mencionó que entre las actividades se contará con el Altar Monumental en las escalinatas del barrio Santa Anita; el Magno Altar Ánimas del Desierto, en las escalinatas del Parque Las Maravillas; y el Pan de Muerto Monumental, en la explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, entre muchas otras.

Javier Díaz destacó que este trabajo se fortalece con la coordinación del gobierno del estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para impulsar la cultura, preservar el patrimonio y seguir llenando de vida los espacios públicos.

"Invito a todas y todos a disfrutar de los altares, las catrinas y las actividades que dan vida a esta celebración con tranquilidad y confianza, porque Coahuila es referente nacional en seguridad y Saltillo es la capital más segura de México", refirió.

En el marco del Festival Ánimas del Desierto 2026 se inauguró también el 6.º Festival Paso de la Mariposa Monarca, a cargo de RUMA Arte y Comunidad, con diversas expresiones artísticas que llenarán de color los espacios públicos del Centro Histórico.

"Reconozco a Nicté Ruiz, a RUMA Arte y Comunidad, al Instituto Municipal de Cultura y a quienes, a través del arte, promueven la protección de esta especie y hacen posibles ambos festivales", señaló el alcalde Javier Díaz González.

Como parte de esta sexta edición, se instalarán 12 ofrendas en diferentes puntos del Centro Histórico, además de 10 personajes locales, 10 cráneos monumentales, 28 catrinas y 10 alebrijes monumentales, así como una colección de más de 30 alebrijes de mediano formato.

Mabel Garza Blackaller, directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, mencionó que el Festival Ánimas del Desierto 2026 nace de las tradiciones, pero también de la manera en que cada generación las transforma, las interpreta y las vuelve propias.

"Es un encuentro donde el arte sale de los recintos y ocupa las plazas, las calles, los patios y los espacios cotidianos, pero, sobre todo, que nos permite volver a mirarnos como comunidad. El Festival Ánimas del Desierto es posible gracias a la colaboración entre instituciones, artistas, colectivos, creadores y ciudadanos; muchas voluntades que se encuentran para hacer posible algo que pertenece a todos", dijo.

Nicté Ruiz Magaña, directora de RUMA Arte y Comunidad, señaló que gracias al apoyo del alcalde Javier Díaz González y del gobierno del estado se hace posible trabajar por amor al arte, en una ciudad donde cada vez se abren más espacios para las manifestaciones artísticas.

"Este festival es resultado del esfuerzo de muchas personas que comparten el gusto por el arte y nuestras tradiciones. Cada año se suman más participantes que, con su creatividad y dedicación, hacen posible que las calles y plazas se conviertan en espacios para que las familias disfruten de esta celebración", expresó.

Por su parte, Leticia Rodarte Rangel, secretaria de Cultura de Coahuila, quien acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, destacó la importancia de preservar las tradiciones y acercar las expresiones culturales a la ciudadanía.

"Estas celebraciones nos permiten mantener vivas nuestras tradiciones y compartirlas con las nuevas generaciones. Es muy importante que las familias cuenten con espacios para disfrutar del arte y la cultura, y que sigamos trabajando de manera coordinada para fortalecer nuestra identidad", mencionó.

La inauguración se llevó a cabo en el Callejón Santos Rojo, a un costado de la Catedral de Santiago, donde las autoridades realizaron el corte de listón y posteriormente un recorrido por Paseo Capital, Plaza de Armas y Plaza Tlaxcala.

En el evento estuvieron presentes Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila; María de Jesús Martínez López, regidora presidenta de la Comisión de Cultura y Rescate de Valores Humanos; Diana Patricia González, directora de la Red Estatal de Museos; Tatiana Villarreal, particular del gobernador Manolo Jiménez Salinas; Lidia González Rodríguez, directora de Turismo Municipal; Argentina Orta, directora de la Unidad de Género e Igualdad Sustantiva, en representación de Mayra Valdés, secretaria de las Mujeres del Gobierno de Coahuila; así como el padre Juan Manuel Ledezma, párroco de la Catedral de Santiago.