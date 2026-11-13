Unen empresarias esfuerzos por pacientes oncológicos

Con el objetivo de conjuntar esfuerzos y transformar la solidaridad en acciones concretas, la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMJEE) en Monclova anunció la realización de "La Noche de los Deseos, edición 2026", un bingo con causa en beneficio de la asociación Por una Vida Digna y Contra el Cáncer A.C., programado para el próximo 10 de diciembre.

Durante una rueda de prensa encabezada por la presidenta de AMJEE Monclova, Marcela Mendoza Camero, acompañada por la vicepresidenta Andrea Hernández Guajardo y la asesora legal Erika Moreno, se detalló que el 80 por ciento de la recaudación por la venta de boletos será entregado de manera íntegra a la agrupación civil. El 20 por ciento restante se destinará a cubrir gastos operativos, de limpieza y logística del evento.

Mendoza Camero explicó que esta iniciativa busca posicionar a la AMJEE a nivel social con un enfoque solidario y consolidar "La Noche de los Deseos" como una tradición anual permanente para apoyar a distintas instituciones de la región. Asimismo, indicó que se firmará un convenio de colaboración legal para garantizar la absoluta transparencia en la entrega de los recursos y rendir cuentas públicas a la ciudadanía sobre el destino de los fondos y el número de beneficiarios.

Por su parte, la presidenta de la asociación Por una Vida Digna y Contra el Cáncer A.C., Lourdes Ramírez Leal, agradeció el respaldo de las empresarias y recordó que la organización, constituida legalmente en 2011, brinda apoyo integral —como atención psicológica, médica, medicamentos, turbantes y pelucas— a pacientes oncológicos. Detalló que, si bien en sus inicios la atención se centraba en mujeres con cáncer de mama, la demanda se ha extendido a hombres con diversos padecimientos, principalmente cáncer de colon.

En la presentación también se reconoció la participación de las socias y empresarias María del Carmen Gallegos, propietaria del salón Mogalza —sede donde se celebrará el evento—, y de Lis Treviño, propietaria de una boutique local, por su respaldo a esta iniciativa altruista.