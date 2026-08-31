Saltillo: Javier Díaz González impulsa reformas en el Cabildo

Saltillo, Coah. - Durante la segunda sesión ordinaria de agosto, el Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad un estímulo fiscal que consiste en el cobro de un peso por concepto de recargos por año de adeudo generado por impuesto predial, beneficio que estará vigente durante todo el mes de septiembre de este año.

El alcalde de la ciudad, Javier Díaz González, exhortó a las y los contribuyentes que tienen algún adeudo de este impuesto para que acudan a las cajas de la Presidencia Municipal y se pongan al corriente aprovechando esta oportunidad.

En la sesión, la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, entregó el anteproyecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos, así como el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2027, los cuales fueron remitidos a la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos.

De igual forma, integrantes del Cabildo conocieron el segundo informe cuatrimestral de actividades de 2026 que presentó Patricia Alejandra Peña Aguirre, titular del Órgano de Control Interno del Gobierno Municipal de Saltillo.

En otro punto del orden del día, la Comisión Edilicia de Educación presentó un dictamen con la propuesta de reformar el Reglamento para Preseas, Premios y Galardones con el objeto de adicionar el "Premio Municipal al Mérito Docente de Saltillo", la cual fue canalizada a la Comisión de Gobernación y Reglamentos.

Asimismo, la directora de Desarrollo Urbano, Nayeli Castro Gutiérrez, presentó una propuesta relativa al proyecto de creación del Reglamento de Anuncios del Municipio de Saltillo, la cual se envió a la Comisión de Gobernación y Reglamentos.

Además, la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos presentó un dictamen relativo al informe de los estados financieros del mes de julio, el cual fue presentado por la Tesorería Municipal.

Por su parte, la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico presentó tres dictámenes que fueron aprobados por unanimidad por los integrantes del Cabildo.

Asimismo, se aprobó por unanimidad el dictamen que presentó la Comisión de Mercados y Rastro, relativo a la creación de un nuevo mercado sobre ruedas denominado Misión 3, que se instalará de manera periódica en la colonia Misión Cerritos.

Finalmente, fue expuesta la propuesta relativa a la reducción y el uso eficiente del papel en el Ayuntamiento de Saltillo, proyecto que fue enviado a las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos, y a la de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.