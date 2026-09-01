Taxista pierde el control y termina contra poste de CFE en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.— Un taxista perdió el control de su vehículo y se impactó contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la zona Centro de Ciudad Acuña.

El accidente ocurrió sobre la calle Luis G. Urbina, en el cruce con Aquiles Serdán.

El vehículo involucrado fue un Nissan March 2017, color blanco, habilitado como taxi, conducido por Jesús Hervey Silva Silva, de 47 años.

Tras perder el control, el automóvil se impactó contra el poste de concreto propiedad de la CFE, que no sufrió daños a consecuencia del impacto.

El conductor no presentó lesiones de gravedad y el accidente dejó únicamente daños materiales.