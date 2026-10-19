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Coahuila

Concluyen el Año VAJ 2026 con encuentro de fe y convivencia comunitaria

Adolescentes y familias participaron en el cierre del Año VAJ 2026, centrado en la evangelización y la vida comunitaria.

Por Alberto Ibarra Riojas - 19 octubre, 2026 - 02:48 p.m.
Adolescentes, jóvenes y familias participaron en las actividades de cierre del Año VAJ 2026.
Adolescentes, jóvenes y familias participaron en las actividades de cierre del Año VAJ 2026.
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      Nava, Coah.- Con la participación de adolescentes, jóvenes, familias y servidores, la comunidad parroquial celebró el cierre del Año VAJ 2026, con actividades enfocadas en fortalecer la fe, la convivencia y el compromiso de compartir el Evangelio.

      El encuentro reunió a integrantes de la comunidad en una jornada de oración, evangelización y misión, en la que los asistentes compartieron experiencias y reafirmaron su interés por continuar participando en las actividades religiosas.

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      El papel de los jóvenes en la comunidad

      Durante la celebración también se destacó el papel de los jóvenes en la vida parroquial y en la promoción de valores entre las familias.

      Al concluir las actividades, la parroquia agradeció la disposición de quienes hicieron posible el encuentro e invitó a mantener el entusiasmo y el trabajo conjunto para fortalecer los espacios de formación y participación comunitaria.

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      Promoviendo la solidaridad y el servicio

      El cierre del Año VAJ 2026 también permitió reconocer el esfuerzo realizado durante este periodo y motivar a los participantes a continuar promoviendo la solidaridad, el servicio y la unión familiar.

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