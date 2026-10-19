Concluyen el Año VAJ 2026 con encuentro de fe y convivencia comunitaria

Nava, Coah.- Con la participación de adolescentes, jóvenes, familias y servidores, la comunidad parroquial celebró el cierre del Año VAJ 2026, con actividades enfocadas en fortalecer la fe, la convivencia y el compromiso de compartir el Evangelio.

El encuentro reunió a integrantes de la comunidad en una jornada de oración, evangelización y misión, en la que los asistentes compartieron experiencias y reafirmaron su interés por continuar participando en las actividades religiosas.

El papel de los jóvenes en la comunidad

Durante la celebración también se destacó el papel de los jóvenes en la vida parroquial y en la promoción de valores entre las familias.

Al concluir las actividades, la parroquia agradeció la disposición de quienes hicieron posible el encuentro e invitó a mantener el entusiasmo y el trabajo conjunto para fortalecer los espacios de formación y participación comunitaria.

Promoviendo la solidaridad y el servicio

El cierre del Año VAJ 2026 también permitió reconocer el esfuerzo realizado durante este periodo y motivar a los participantes a continuar promoviendo la solidaridad, el servicio y la unión familiar.