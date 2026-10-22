Saltillo avanza en seguro para vehículos

SALTILLO, COAH.- El municipio de Saltillo avanza en la cotización de un seguro de responsabilidad civil para cubrir posibles daños a vehículos por baches y alcantarillas, informó Lizeth Álvarez Cuéllar, tesorera municipal.

La funcionaria explicó que el ayuntamiento recopila y envía información para conocer cuánto costaría contratar la póliza y evaluar las alternativas disponibles.

Detalló que uno de los factores por considerar es el padrón vehicular del municipio, cuya cifra aún debe verificarse, pues estimó que podría rondar los 500 mil vehículos o superar esa cantidad.

Álvarez Cuéllar señaló que el costo de las reparaciones depende del tipo y modelo de la unidad afectada. Como ejemplo, mencionó el reemplazo de llantas y rines, cuyos precios pueden variar entre vehículos de distintos años.

La tesorera indicó que estos elementos deben tomarse en cuenta para calcular el costo del seguro y determinar las condiciones bajo las cuales podría contratarse.

Sin embargo, aclaró que todavía no se han definido los lineamientos para acceder a este posible servicio, debido a que las opciones continúan en revisión.

Tampoco se ha establecido si la cobertura estaría condicionada al pago de contribuciones municipales, como el impuesto predial, o al cumplimiento de algún otro requisito.

La contratación permanece en fase de cotización y análisis, por lo que aún no se precisan los daños que cubriría la póliza, las condiciones para solicitar una indemnización ni la fecha en que podría entrar en operación.