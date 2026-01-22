Fallece hombre tras ser atropellado al intentar cruzar el periférico LEA en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA. – Un hombre perdió la vida la mañana de este jueves luego de ser atropellado cuando intentaba cruzar de manera temeraria el Periférico Luis Echeverría Álvarez (LEA), a la altura del bulevar Venustiano Carranza, en el sector República Norte.

De acuerdo con testigos, el peatón cruzó la vialidad de oriente a poniente sin percatarse del paso de los vehículos, por lo que fue arrollado junto a las ballenas perimetrales del puente conocido como "La Joroba". El impacto lo proyectó contra el asfalto, quedando inmóvil sobre la carpeta asfáltica.

El accidente ocurrió en el Periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del bulevar Venustiano Carranza.

El reporte de emergencia se recibió alrededor de las 10:00 horas aproximadamente, señalando que un automóvil Nissan Versa color guinda habría estado involucrado en el hecho y permanecía en el lugar.

Testigos reportaron que el peatón cruzó de manera temeraria, sin percatarse de los vehículos.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Paramédicos confirmaron que la víctima no contaba con signos vitales al llegar al lugar.

Elementos de seguridad acordonaron el área para permitir las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, mientras que autoridades iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades.

La identidad del fallecido no fue confirmada; trascendió que presentaba apariencia de persona en situación de calle.